Okúzlená rokom 2019 (ženské tipy)

Rok 2019 bol nesmierne zaujímavým a blahodarným. Rozpisovať sa o osobných zážitkoch nechcem, aj keď... Chcem skôr zhrnúť to, načo som ako žena pre svoj osobnostný alebo fyzický rozvoj nové zistila a trebárs to pomôže aj Vám! :)

"Najpravdivejšou definíciou blahobytu je žiť život tak, ako to máme radi a mať radi život, ktorý žijeme." (Lisa Nicholsová)

Rok 2019 mi určite "priniesol" PODCASTY. Dám si slúchadlá, vyberiem kategóriu na ktorú mám chuť. A počúvam...pri upratovaní, zaspávaní, alebo pri prechádzke... Ide o aplikáciu v mobile, tablete, ktorá funguje online. Kategórie našich záujmov sú tam rôzne: hudba, šport, ekonomika, politika, svet žien, komédia, edukácia atď. Na jednej strane dá sa povedať, že ide o novodobú formu prednášok, a na strane druhej ide o inšpiratívne rozhovory moderátora jedného či dvoch a ich hostí.

Taktiež rok 2019 mi ukázal, že sa viac oplatí investovať do starostlivosti o pleť než do dekoratívky. Zaujímam sa o obe verzie, ale platí: v jednoduchosti je krása. Stále sa v tom "učím chodiť", ale sama na sebe viac sledujem zmeny po použití rôznych značiek a naozaj niekedy to, že je to drahé neznamená, že je to úžasné (jasné, doma u mňa nájdete aj také, aj také kúsky)...Oukej, dávam do popredia ženy, ktoré ma naučili sa starať o svoju pleť. Na YouTube a ich blog-u ich nájdete pod menom: Katka/Zrkadielko + Aestheholic (Zuzana Závodská).

Leto/jeseň 2019 mi ukázalo, že niet nad domácu podporu potravinárskych výrobkov. Tá chuť, tá farba, ten prirodzený nejednotný vzhľad... To je ono! A pritom viete čo je vtipné? Na farmárskych trhoch, či v meste ak máte tržnicu....ono to oproti Tescu, Kauflandu či iným obchodným reťazcom vôbec nie je také drahé. Dokonca miestami som mala pocit, že sa to oplatí o desiatky centov. Mám výhodu, lebo moji rodičia ešte stále majú sad ovocných stromov a menšiu záhradku so skleníkom. Ale také čučoriedky...skúšali ste si kúpiť na farmárskych trhoch? Mňaaam.

tržnica v Prešove, Sídl.III (Kl)

A na dnes skončím typicky omieľanou témou u žien - gélové nechty. Po 6 rokoch som s tým sekla. Bola to úžasná práca mojej nechtárky. Vždy vedela presne,čo potrebujem - jednoduché, jednofarebné nechtíky: raz predĺžené, raz kratšie. Bola to skvelá spolupráca a zároveň pokec za tú hodinu a pol, kedy sa mi už stala vlastne kamoškou. Ešte stále nedokážem byť s úplne prirodzenými nechtíkmi bez laku (nahé)...na mňa to stále pôsobí neupravene... Ale viete čo som objavila? Najnovšia generácia catrice lakov + L´oreal top coat gel... baby...mne jeden týždeň - aj dve moje nechty úplne vydržia takto nalakované. A tak som si povedala---míňať každý mesiac 20€ - 30€ stačilo. Raz za čas áno... ešte pôjdem. Ve´d to rozmaznávanie ako sa o Vás niekto postará je na nezaplatenie. Ale opýtajte sa samé seba...fakt sa Vám ešte stále páčia dlhé gélové nechtíky? Dnes sa nosí prirodzenosť ;-)...